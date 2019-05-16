عبدالله بن زايد يستقبل مدير عام "آيرينا"

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، سعادة فرانشيسكو لاكميرا المدير العام الجديد للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا".

وجرى خلال اللقاء الذي عقد في ديوان عام الوزارة بأبوظبي، إلقاء الضوء على خطط وبرامج الوكالة الدولية للطاقة المتجددة وسبل تعزيز أدائها، في ظل النمو المتسارع باستخدامات الطاقة النظيفة والمتجددة على مستوى العالم.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة سعادة فرانشيسكو لاكميرا، مهنئاً سعادته على اختياره مديراً عاماً للوكالة الدولية للطاقة المتجددة.

وأكد سموه دعم دولة الإمارات لـ"آيرينا" والجهود الرامية إلى تعزيز استخدامات الطاقة المتجددة والنظيفة بمختلف دول العالم، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة بالمجتمعات.

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من جانبه أكد سعادة فرانشيسكو لاكميرا أن دولة الإمارات من الدول الرائدة على صعيد استخدام الطاقة المتجددة في مختلف القطاعات.

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وأشاد سعادته بدعم دولة الإمارات للوكالة الدولية للطاقة المتجددة بما يسهم في أداء دورها على الوجه الأكمل.

وحضر اللقاء سعادة الدكتورة نوال الحوسني المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا".