حاكم الفجيرة يستقبل جموع المهنئين بشهر رمضان

استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، في قصر سموه بالرميلة، بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، والشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي رئيس نادي الفجيرة الرياضي الثقافي، جموع المهنئين بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وتقبل صاحب السمو حاكم الفجيرة التهاني والتبريكات بالشهر الفضيل من الشيخ فيصل بن صقر القاسمي، ومعالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، والفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، وسعادة فهد عبيد محمد التفاق سفير الدولة لدى نيجيريا، ورجل الأعمال خليفة النابوده.

كما تقبل سموه التهاني من وفد جمعية الفجيرة الثقافية، وأعضاء مسرح الفجيرة، وعدد من كبار المسؤولين ورجال الدولة، ورؤساء ومدراء الدوائر المحلية والاتحادية، وأعيان البلاد والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية، الذين دعوا الله العلي القدير بأن ينعم على صاحب السمو حاكم الفجيرة بموفور الصحة والعافية.

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وعبّر المهنئون لصاحب السمو حاكم الفجيرة عن صادق مشاعرهم بهذه المناسبة السعيدة، سائلين المولى عز وجل أن يعيدها على سموه بالصحة والسعادة، وعلى قيادة وشعب الإمارات بمزيد من التقدم والازدهار.

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وحضر الاستقبالات الشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس هيئة المنطقة الحرة، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس الاتحاد الإماراتي لبناء الأجسام والقوة البدنية، ومعالي سعيد بن محمد الرقباني المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة، وسعادة محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة، وسعادة سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي العهد وكبار المسؤولين في الحكومة.