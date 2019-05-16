حاكم أم القيوين يستقبل المهنئين بشهر رمضان المبارك

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بقصر سموه الليلة، وبحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، جموع المهنئين بشهر رمضان المبارك.

وتقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الإسلامية المباركة من معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، ومعالي سعيد عيد الغفلي رئيس هيئة أبوطبي للإسكان، وسعادة مطر الحاي نائب الرئيس في مطارات دبي، وعدد من الشيوخ والمواطنين وأبناء القبائل ورجال الأعمال والتجار ومديري المؤسسات والشركات والهيئات العاملة بالدولة، وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية، الذين دعوا العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية وعلى شعب الإمارات بالتقدم والازدهار وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات.

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وحضر الاستقبالات معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ خالد بن راشد المعلا رئيس الديوان الأميري بأم القيوين، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار بأم القيوين، والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة البلدية بأم القيوين، والمهندس الشيخ أحمد بن خالد المعلا رئيس دائرة التخطيط العمراني، وسعادة ناصر سعيد التلاى مدير الديوان الأميري، وسعادة راشد محمد أحمد مدير التشريفات بالديوان الأميري، وعدد من المسؤولين.