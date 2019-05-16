حاكم الشارقة يتقبل تهاني ولي عهد رأس الخيمة والمهنئين بشهر رمضان

تقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مساء اليوم، بقصر البديع العامر، التهاني والتبريكات بشهر رمضان الفضيل، من سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، الذي أعرب عن أطيب تهانيه وتبريكاته بهذه المناسبة الإسلامية، راجياً المولى أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة ودوام العافية، وعلى دولة الإمارات بمزيد من التقدم والازدهار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

وتلقى صاحب السمو حاكم الشارقة التهاني بهذه المناسبة من الشيوخ وكبار رجال الدولة، وأعيان ووجهاء البلاد، وأبناء القبائل والمواطنين، وأبناء الجاليات العربية والإسلامية، ومن معالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية.

وأعرب المهنئون عن خالص تهانيهم وتبريكاتهم بهذه المناسبة الفضيلة، داعين الله سبحانه وتعالى، أن يعيد هذه المناسبة وأمثالها على سموه أعواماً عديدة وأزمنة مديدة، وأن يمتع سموه بوافر الصحة وتمام العافية، وأن يحفظ على دولة الإمارات الأمن والأمان.

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وحضر الاستقبالات الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية، والشيخ خالد بن عبد الله القاسمي رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك، والشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، والشيخ خالد بن صقر القاسمي رئيس هيئة الوقاية والسلامة، والشيخ خالد بن عصام القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ طارق بن فيصل القاسمي، والشيخ فيصل بن سعود القاسمي مدير هيئة مطار الشارقة الدولي، وعدد من الشيوخ، وسعادة راشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري و رؤساء الدوائر والمؤسسات المحلية.