حمدان بن زايد يستقبل المهنئين بشهر رمضان ويزور مواطنين في مدينة زايد

استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، في مجلس مدينة زايد بمنطقة الظفرة، جموع المهنئين الذين توافدوا لتقديم التهاني والتبريكات بحلول شهر رمضان المبارك.

وتقبّل سموه التهاني والتبريكات من أعيان منطقة الظفرة، وعدد من كبار المسؤولين، وتبادل سموه مع الحضور التهاني والتبريكات بحلول شهر رمضان المبارك، داعين الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على قيادتنا الرشيدة بموفور الصحة والعافية والسعادة، وعلى دولتنا وشعب الإمارات، بالخير واليمن والبركات.

وحضر الاستقبال سعادة سلطان خلفان الرميثي وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسعادة عيسى حمد بوشهاب مستشار سمو رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وسعادة أحمد مطر الظاهري مدير مكتب ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسعادة محمد علي المنصوري مدير عام بلدية منطقة الظفرة بالإنابة، وسعادة حمد خميس المنصوري المدير التنفيذي لمستشفيات الظفرة بالإنابة، وسعادة العقيد حمدان سيف المنصوري مدير مديرية شرطة منطقة الظفرة.

من جانب آخر زار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان المواطنين سهيل علي بن قاشوط المزروعي، ومبارك ثعيليب المزروعي، وسالم علي المهري المزروعي، في منازلهم بمدينة زايد.

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ورحب المواطنون بزيارة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، وأعربوا عن سعادتهم وأفراد أسرهم وأبناء المنطقة بزيارة سموه الكريمة وتشريفه لهم.

وتبادل سموه مع الحضور الأحاديث الودية التي تعكس عمق العلاقات الحميمة التي تربط القيادة الحكيمة بالمواطنين، ومدى اهتمامها ورعايتها لأبنائها، وحرصها على متابعة شؤون حياتهم وتلمّس احتياجاتهم، وتعزيز ما يقدم لهم من خدمات تنموية من خلال المشروعات التي تخدم المواطنين، سائلين الله عز وجل أن يحفظ قيادتنا ويديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها.