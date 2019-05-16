حاكم عجمان وولي عهده يواصلان استقبال المهنئين بالشهر الفضيل

واصل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، استقبال المهنئين الذين توافدوا إلى قصر الزاهر الليلة، للسلام على سموهما، وتقديم أسمى آيات التهاني والتبريكات بشهر رمضان الفضيل، داعين الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة عليهما بموفور الصحة والسعادة وعلى شعب الإمارات بالتقدم والازدهار.

وتبادل سموهما التهاني بهذه المناسبة الإسلامية المباركة، مع سعادة العميد عبدالعزيز علي الشامسي مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني في عجمان، ومدراء الإدارات والاقسام وكبار الضباط وصف الضباط بالإدارة، إلى جانب كبار الشخصيات ورجال الأعمال وأصحاب المشاريع والمصانع العاملة في الإمارات عامة وعجمان خاصة، وجموع المهنئين من وجهاء وأعيان وأبناء القبائل، والمواطنين والمقيمين من أبناء الجاليات العربية والإسلامية، الذين دعوا الله أن يديم على سموهما بالصحة والعافية.

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وحضر الاستقبالات الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، ومعالي الشيخ ماجد بن سعيد النعيمي رئيس الديوان الأميري، والشيخ حميد بن عمار النعيمي، وسعادة حمد بن غليطه الغفلي السكرتير الخاص لصاحب السمو حاكم عجمان، وسعادة يوسف النعيمي مدير عام التشريفات والضيافة وكبار المسؤولين.