الهيئة العامة للطيران المدني تعلن سقوط طائرة صغيرة جنوب مطار دبي

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، سقوط طائرة صغيرة من طراز DA42، مسجلة في المملكة المتحدة، كانت في مهمة طيران لمعايرة أجهزة الملاحة الأرضية في "مطار دبي الدولي".
واضافت الهيئة أن الطائرة تحطمت على بعد ثلاثة أميال جنوب المطار وعلى متنها أربعة ركاب، ثلاثة منهم بريطانيين وواحد من جنوب إفريقيا، لاقوا حتفهم جميعاً.
وأفادت الهيئة في بيان لها اليوم، بأن فريقاً من المحققين لديها وصل إلى موقع الحادث، وأن الحركة الجوية في مطار دبي الدولي عادت لطبيعتها.
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