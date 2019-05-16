3 آلاف أسرة تستفيد من حملة حمدان بن زايد في السند بباكستان

كراتشي (وام) انطلقت الحملة السنوية لسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة لدعم الأسر المحتاجة في منطقة خيربور - الواسطة بجمهورية باكستان الإسلامية بهدف التخفيف على الأسر الفقيرة المحتاجة خلال شهر رمضان المبارك.

وتتضمن الحملة توزيع سلال غذائية شاملة على 3000 أسرة مستهدفة بالإضافة إلى عمل موائد الإفطار الرمضاني الواردة من الهلال الأحمر الإماراتي «مشروع رمضان».

وقام بخيت عتيق الرميثي المستشار بالقنصلية العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة في كراتشي بالإشراف على توزيع المساعدات مع فريق الحملة في خيربور - الواسطة وعدد من المناطق، المجاورة منها.

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