الحكام يواصلون استقبال المهنئين بالشهر الفضيل

إمارات الدولة (وام)

تقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، مساء أمس في قصر البديع العامر، التهاني والتبريكات بشهر رمضان الفضيل من سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، راجياً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة ودوام العافية، وعلى دولة الإمارات العربية المتحدة دوام التقدم والريادة.

وتلقى سموه التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الإسلامية الفضيلة من الشيوخ وكبار رجالات الدولة وشيوخ القبائل وأعيان البلاد والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية، ومن معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، والفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، والمستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة، وأعضاء السلطة القضائية والنيابية بالدولة ووفد الجامعة القاسمية.

وعبر المهنئون عن تهانيهم القلبية بهذه المناسبة، راجين المولى أن يعيدها وأمثالها على الدولة والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات، وأن يحفظ على الدولة وشعبها الأمن والأمان في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة -حفظه الله- وإخوانه حكام الإمارات.

حضر الاستقبالات كل من الشيخ خالد بن عبدالله القاسمي رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك، والشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام، والشيخ خالد بن صقر القاسمي رئيس هيئة الوقاية والسلامة، والشيخ خالد بن عصام القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية، والشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ محمد بن أحمد القاسمي مدير مكتب رئيس مجلس النفط، والشيخ فيصل بن سعود القاسمي مدير هيئة مطار الشارقة الدولي وعدد من الشيوخ، وراشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري، وعدد من رؤساء الدوائر والمؤسسات المحلية.

كما استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان بقصر الزاهر الليلة الماضية المهنئين بشهر رمضان المبارك.

فقد تقبل سموهما التهاني والتبريكات بالشهر الفضيل من معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين وعدد من وكلاء الوزارة وكبار المسؤولين، داعين الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموهما بموفور الصحة والسعادة وعلى شعب الإمارات بالتقدم والازدهار. كما تبادل سموهما التهاني مع الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي رئيس دائرة الميناء والجمارك ومدراء الإدارات والأقسام بالدائرة الذين توافدوا على قصر الزاهر للسلام وتقديم أسمى آيات التهاني والتبريكات بشهر رمضان المبارك، مبتهلين إلى المولى تبارك وتعالى أن يديم على دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها الكريم نعمة الأمن والأمان.

وتلقى صاحب السمو حاكم عجمان وولي عهده التهاني والتبريكات بهذه المناسبة من جموع المهنئين ووجهاء وأعيان وأبناء القبائل والمواطنين والمقيمين من أبناء الجاليات العربية والإسلامية، سائلين المولى تبارك وتعالى أن يديم على سموهما الصحة والعافية.

حضر الاستقبالات، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان ومعالي الشيخ ماجد بن سعيد النعيمي رئيس الديوان الأميري والشيخ حميد بن عمار النعيمي واللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي القائد العام لشرطة عجمان وحمد بن غليطه الغفلي السكرتير الخاص لصاحب السمو حاكم عجمان ويوسف النعيمي مدير عام التشريفات والضيافة وكبار المسؤولين.

واستقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بقصر سموه الليلة الماضية، بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، المهنئين بشهر رمضان المبارك.

فقد تقبل سموه التهاني والتبريكات بمناسبة الشهر الفضيل من معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، ومعالي سعيد بن محمد الرقباني المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة.

كما تقبل سموه التهاني بهذه المناسبة المباركة من مديري وموظفي الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، وموظفي دائرة التنمية الاقتصادية ودائرة المالية والمنطقة الحرة بأم القيوين.

وتقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين التهاني من المواطنين وأبناء القبائل ورجال الأعمال والتجار ومديري المصانع والشركات وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية.. داعين العلي القدير أن يمن الله على سموه بموفور الصحة والعافية وعلى شعب الإمارات بالتقدم والازدهار وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

حضر المقابلات، معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار، والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية، وناصر سعيد التلاي مدير الديوان الأميري، وراشد محمد أحمد مدير التشريفات بالديوان الأميري بأم القيوين، وعدد من المسؤولين.

كما استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، في مجلس الضيافة بخزام مساء أمس، جموع المهنئين بشهر رمضان المبارك.

فقد تقبل سموه التهاني بهذه المناسبة المباركة من معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية ومن وفد هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية ووفد مستشفى رأس الخيمة ووفد كليات التقنية العليا ووفد شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار». كما تقبل سموه التهاني من متطوعي الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية «أبوظبي 2019» المشاركين في برنامج المدن المضيفة في رأس الخيمة ومن وجهاء وأعيان البلاد وكبار المسؤولين ورجال الأعمال وأبناء القبائل وجموع المهنئين من المواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية.

وتقدم الجميع بالدعاء إلى الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» بموفور الصحة والعافية وعلى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي وشعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

حضر الاستقبالات، الشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية رئيس دائرة الجمارك، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.