حامد بن زايد يستقبل «العلماء الضيوف» ووفدي الأوقاف والهلال وشركاء العطاء

أبوظبي (وام) استقبل سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، أمس في قصر البطين أصحاب الفضيلة العلماء ضيوف صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله» المشاركين في إحياء ليالي رمضان المبارك بجانب وفدي الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي وشركاء العطاء من المؤسسات والهيئات والمتطوعين والمحسنين الداعمين لبرامجها ومشاريعها الإنسانية.

وتبادل سموه مع الوفود التهاني، بمناسبة شهر رمضان المبارك، ودعا الجميع الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي تنعم بالخير والأمن والأمان والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله».

ورحب سموه بأصحاب الفضيلة العلماء في بلدهم دولة الإمارات العربية المتحدة، متمنياً لهم التوفيق في أداء رسالتهم في التوعية والنصح والتعريف بثوابت ومبادئ الدين الإسلامي الصحيحة والسليمة.

من جانبهم، ثمن العلماء المبادرات والبرامج الخيرية والإنسانية التي تنفذها دولة الإمارات العربية المتحدة، داعين الله عز وجل أن يديم عليها نعم الأمن والاستقرار والرخاء.

كما أشاد سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان بجهود ودور هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وشركائها من المؤسسات والهيئات والمتطوعين والمحسنين الداعمين لبرامجها ومشاريعها في ساحات العطاء الإنساني، مؤكداً أن الداعمين يقومون بدور فاعل في تحقيق أهداف الهلال الأحمر الإماراتي من خلال برامجها وأنشطتها المساندة للشعوب المتضررة والمحتاجة والتي تعاني وطأة الظروف في مختلف مناطق العالم.

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