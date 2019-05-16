خادم الحرمين يستقبل رئيسة المجلس الوطني الاتحادي

جدة (وام) استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في قصر السلام في جدة، أمس، معالي الدكتورة أمل القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي والوفد المرافق.

ونقلت معاليها خلال اللقاء لخادم الحرمين الشريفين تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات فيما حمل خادم الحرمين الشريفين معالي الدكتورة أمل القبيسي تحياته للقيادة الحكيمة لدولة الإمارات. حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، ومعالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف بالمملكة العربية السعودية والوفد المرافق لمعالي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي.

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