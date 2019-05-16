نهيان بن مبارك يشهد تخريج دفعة «ولونغونغ»

دبي (وام) شهد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، حفل تخرج الدفعة الـ35 من طلاب جامعة ولونغونغ في دبي، بحضور آرثر ميلتون سبايرو، سفير أستراليا لدى الدولة.

وسلم معاليه، يرافقه السفير الأسترالي، أفضل الخريجين واثنين من خريجي شهادة الدكتوراه من بين 319 طالباً بالجامعة شهادات التخرج.

وقال معاليه بهذه المناسبة: إن الجامعة حققت إنجازات منذ أكثر من خمسة وعشرين عاماً منذ تأسيسها، من خلال توفير برامج دراسة متعددة وعالية الجودة ومميزة. من جانبه، قال البروفيسور محمد سالم، رئيس جامعة ولونغونغ في دبي: احتفلنا العام الماضي 2018 بعامنا الخامس والعشرين، ونحن الآن أكثر التزاماً مما سبق، بتوفير برامج مبتكرة تتيح للمتخرجين المساهمة في نمو الدولة والمنطقة والاقتصاد العالمي.. وسنطرح برنامجين جديدين، وسنفتتح حرماً جديداً في العام 2020.

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