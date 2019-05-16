إغلاق إداري لمطبخ أحد الفنادق لعدم التزامه بقواعد السلامة الغذائية

أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، يوم أمس الأربعاء، قراراً بالإغلاق الإداري بحق المطبخ الرئيسي لفندق "راديسون بلو" بشارع الكورنيش، نظراً لمخالفة المنشأة للقانون رقم (2) لسنة 2008 في شأن الغذاء بإمارة أبوظبي والتشريعات الصادرة بموجبه.

وأوضح المهندس ثامر راشد القاسمي المتحدث الرسمي باسم الهيئة، أن تقرير الإدارة المعنية في الهيئة أفاد بأن قرار الإغلاق الإداري جاء نتيجة حصول المنشأة على عدد من المخالفات التي أثّرت على الحفاظ على المستوى الصحي للمنشأة، ما قد يؤثر على مستوى سلامة الغذاء وصحة المستهلك.

وأكد القاسمي أن أمر الإغلاق الإداري سيستمر طالما تواجدت أسبابه، إذ يمكن السماح بمزاولة النشاط مجدداً بعد تصويب أوضاع المنشأة، وإزالتها لأسباب المخالفات، مؤكداً أن قرار الإغلاق الإداري سبقه قيام مفتشو الهيئة بتوجيه بعض الإنذارات والمخالفات، أدت إلى إصدار قرار الإغلاق الإداري بحق المنشأة، تمثلت في عدم استيفاءه لشروط الصحة والسلامة العامة، بعدم اتباع أسلوب التخزين السليم للمواد والمنتجات الغذائية، وعدم صيانة البنية التحتية في مكان تحضير الغذاء، وعدم توفر البطاقة الغذائية على الحلويات، وعدم استكمال تدريب متداولي الغذاء.

وأضاف القاسمي أن الإغلاق وكشف التجاوزات المرصودة، يأتي في إطار جهود الهيئة التفتيشية لتعزيز ركائز السلامة الغذائية في إمارة أبوظبي، وتأكيداً منّا على مستوى الرقابة الصارمة التي يطبقها مفتشو الهيئة، مشيراً إلى أن جميع المنشآت باختلاف طبيعتها ومنتجاتها الغذائية، تخضع لجولاتهم التفتيشية الدورية الرامية إلى التأكد من تقيدها بكافة اشتراطات السلامة الغذائية.

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وأكد أن المخالفات التي توجه لمطاعم الفنادق هي الأقل، وذلك لالتزامها بالحفاظ على أعلى المستويات المتعلقة بالسلامة الغذائية والصحة العامة، ما يعكس وعي كبير واهتمام بالغ من هذه المنشآت بروادها.

وناشد القاسمي الجمهور بالتواصل مع الهيئة والإبلاغ عن أية مخالفات يتم رصدها في أية منشأة غذائية من عدم الالتزام أو الشك في محتويات المادة الغذائية من خلال الاتصال على الرقم المجاني لحكومة أبوظبي، ليقوم مفتشو الهيئة باتخاذ الإجراء اللازم وصولاً إلى غذاء آمن وسليم لجميع أفراد المجتمع في إمارة أبوظبي.

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