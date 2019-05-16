"الأرصاد": تساقط أمطار الخير على طريق مسافي-دبا

أفاد المركز الوطني للأرصاد بسقوط أمطار الخير، اليوم الخميس، على طريق مسافي-دبا.

وكتب المركز، في حسابه الرسمي على "تويتر"، "أمطار على طريق مسافي دبا"، مرفقاً التغريدات بمقاطع فيديو عدة تظهر هطول أمطار بعضها غزيرة.

من جهة أخرى، أفاد المركز بوجود فرصة بعد غد السبت لـ"سقوط أمطار على المناطق الغربية والشرقية من الدولة".

ومن الأحد إلى الأربعاء، توقع المركز سقوط "أمطار متفاوتة الشدة على مناطق مختلفة من الدولة من حين إلى آخر مصحوبة بالرعد أحياناً".