الشركة الاسلامية العربية للتأمين (سلامة) تسجل نمواً في أرباحها بنسبة 9٪ في الربع الأول من عام 2019

سجلت الشركة الإسلامية العربية للتأمين – سلامة، وهي إحدى أكبر مزودي حلول التكافل، نمواً بنسبة 25٪ في إجمالي المساهمة، بما قيمته 358 مليون درهم إماراتي في إجمالي المساهمة للربع الأول من العام 2019 مقابل مبلغ وقدره 286 مليون درهم في الربع الأول من العام 2018.

وقد بلغ صافي أرباح "سلامة"، الشركة المدرجة في سوق دبي المالي للعام الأربعين، 18 مليون درهم إماراتي بزيادة قدرها 9٪ مقارنة بـ 16.5 مليون درهم لنفس الفترة من العام الماضي.

وتعليقاً على النتائج، قال السيد مصطفى خريبة - العضو المنتدب لشركة سلامة، "لقد كانت سلامة حكيمة بأدائها وفعالة في استراتيجيات التأمين الخاصة بها ، مع التركيز بشكل رئيسي على تقديم الخدمة المميزة للعملاء. لقد بدأنا بداية جيدة في عام 2019 ونحن واثقون من مواصلة زخم النمو ، حيث نحافظ على التزامنا بالابتكار والقيادة القوية والتميز التشغيلي".

كما أضاف السيد خريبة أن "سلامة مستعدة لتسهيل نمو وتوسيع منتجات التكافل في المنطقة، وتوفير حلول مستدامة تلتزم بأعلى المعايير. نحن ندير المخاطر بحكمة ونحافظ على ضوابط تدقيق واكتتاب قوية لضمان تمتع عملائنا براحة البال وبسعر معقول".

تخدم سلامة العملاء الأفراد والمؤسسات في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر والأردن والجزائر والسنغال من خلال شبكتها الواسعة من الشركات التابعة والشريكة. وتقدم الشركة مجموعة شاملة من حلول التكافل العائلي والسيارات والعام والصحة.

لمزيد من المعلومات، الرجاء الإتصال بـ "سادية نوري" في سلامة:

[email protected] أو +971557063683

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ملاحظات للمحررين:

نبذة عن شركة سلامة – الشركة الإسلامية العربية للتأمين

شركة سلامة – الشركة الإسلامية العربية للـتأمين هي إحدى أكبر وأعرق مزودي حلول التكافل المطابقة للشريعة الإسلامية المدرجة في سوق دبي المال برأس مال مدفوع قيمته 1.21 مليار درهم. وتعد شركة سلامة من رواد قطاع التكافل منذ نشأتها عام 1979 حتى يومنا هذا.

ويُعزى استقرار ونجاح شركة سلامة إلى نهجها القائم على التركيز على العملاء ووضع العملاء والشركاء في قلب أعمالها، إلى جانب التزامها بقيمها ومبادئها الأساسية. ولا زالت شركة سلامة ماضية في تصميم وتطوير الحلول التي تفي باحتياجات العملاء المتغيرة. وتشتهر شركة سلامة اليوم بتقديم حلول التكافل التنافسية المتنوعة.

وتقدم سلامة خدماتها للعملاء من الأفراد والشركات في الإمارات، وأيضاً في السعودية ومصر والأردن والجزائر والسنغال، من خلال شبكة واسعة من الشركات التابعة والشريكة.

تقدم سلامة مجموعة شاملة من حلول التكافل العائلي والعام والصحي للأفراد والشركات. وبفضل سمعتها في تقديم المنتجات والخدمات عالية الجودة وتطبيق أفضل ممارسات التكافل، فقد حازت شركة سلامة على جائزة "شركة العام للتكافل العائلي" خلال حفل جائزة أفضل شركة تأمين للعام 2015 و”أفضل شركة تكافل عائلي في الشرق الأوسط" خلال حفل جوائز الخدمات المصرفية والمالية الإسلامية للعام 2016 بالإضافة إلى جوائز أخرى من جهات مرموقة في القطاع.