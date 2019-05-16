"إلينغتون" تقدم للمشترين خصماً بنسبة 50 بالمئة على رسوم التسجيل في "بلغرافيا سكوير" خلال شهر رمضان...

تقدم "إلينغتون"، شركة التطوير العقاري العصرية الراقية التي تتخذ من دبي مقراً لها، خصماً بنسبة 50 بالمئة على رسوم التسجيل في دائرة الأراضي والأملاك بدبي لعملاء مشروع "بلغرافيا سكوير" السكني الذي يحظى باهتمام كبير في المدينة، وذلك احتفالاً بشهر رمضان المبارك.
ويمتاز "بلغرافيا سكوير" بموقعه المركزي في "دائرة قرية جميرا"، وتتجسد فيه معايير التصميم وجودة البناء الاستثنائية التي أصبحت قرينة بجميع مشاريع "إلينغتون".
وتبدأ أسعار الوحدات السكنية في "بلغرافيا سكوير" من 550.828 درهماً. ويقدم المشروع للسكان فرصة الإقامة في وجهة تحفل بالأجواء الاجتماعية الراقية وتحاكي طابع المنتجعات، مع مرافق متنوعة تتضمن حوض سباحة للكبار بالإضافة إلى مسبح الأطفال ومنصات الاسترخاء المحيطة بها، علاوةً على الساحة الخارجية الواسعة والحديقة.
ويعتبر "بلغرافيا سكوير" من أحدث الإضافات إلى محفظة "إلينغتون" من مشاريع المجمعات السكنية الراقية في دبي.
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