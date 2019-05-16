فندق ومنتجع جميرا شاطئ المسيلة يقيم غبقة رمضانية مميزة لنخبة من الإعلاميين

راحتفالا بحلول شهر رمضان المبارك استضاف فندق ومنتجع جميرا شاطئ المسيلة غبقتة الإعلامية السنوية الخاصة بممثلي وسائل الإعلام في خيمة ليالي المسيلة الرمضانية وذلك تقديرًا للدعمهم والجهودهم الدائمة.

رحب المدير العام لفندق ومنتجع جميرا شاطئ المسيلة، السيد سافينو ليوني، إلى جانب فريق إدارة الفندق بالضيوف لدى وصولهم للخيمة ودعاهم للاستمتاع بالأجواء الرمضانية المميزة لهذ الأمسية الخاصة. وخلال كلمته ، أعرب عن خالص الشكر والتقدير لجميع الحضور من وسائل الإعلام المحلية لدعمهم الدائم، بالإضافة إلى لنكولن الغانم ، الراعي الماسي لخيمة ليالي المسيلة الرمضانية طيلة شهر رمضان المبارك.

أقيمت الأمسية في خيمة ليالي المسيلة الرمضانية المصممة خصيصاّ للعائلات والمزينة بديكورات مستوحاه من روح الشهر الفضيل، وذلك للاستمتاع بتجربة رمضانية أصيلة تصاحبها ألحان الموسيقى العربية الحية. إلى جانب الاستمتاع بالبوفيه الرمضاني الذي يضم تشكيلة كبيرة من الأطباق العربية والعالمية.

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استمرت الغبقة إلى ما بعد منتصف الليل، حيث حرص فندق ومنتجع جميرا شاطئ المسيلة ان يحظى جميع الحضور بليلة خلابة، لا تُنسى، ومليئة بالمرح والسرور والبهجة.

بفضل المساحة الكبيرة، تتيح خيمة ليالي المسيلة الرمضانية استقبال أعداد كبيرة من الضيوف. يمكن حجز الخيمة للغبقات الخاصة بالأفراد أو الشركات على حدٍ سواء لقضاء أجمل الأوقات في هذا الشهر الكريم وذلك في فندق ومنتجع جميرا شاطئ المسيلة.