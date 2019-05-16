كلية مينا للادارة تطرح حزمة دورات رقمية متميزة

استجابة لتوجيهات القيادة الرشيدة في دولة الامارات العربية المتحدة بضرورة التحول للعصرالرقمي ومواكبة الثورة الرقمية في العالم بكل تجلياتها وتحدياتها، طرحت كلية مينا للادارة بدبي حزمة من الدورات التدريبية الرقمية تتمثل في دورات تدريبية رقمية متميزة تتماشى وتواكب هذه التوجهات وتتمثل في العناوين التالية: القيادة الرقمية / قيادة التحول الرقمي، ودورة التحول الرقمي/ الرقمنة اوالهلاك، اضافة الى ورشة عمل ثالثة بعنوان الثورة الصناعية 4.0 (IR 4.0)الفرص. التحديات. والطريق إلى المستقبل، والرابعة بعنوان مدن المستقبل الذكية / مدن ذكية ومستدامة، ليست المدينة، ولكن الناس؟ والدورة الخامسة بعنوان الاستشراف لمستقبل مشرق، تشكيل مستقبل مشرق لمؤسستك

ا.د نبيل القاضي رئيس كلية مينا للادارة بدبي اكد على ان هذه الدورات تاتي استجابة عملية لتوجيهات القيادة االرشيدة وتاكيدا على دور كلية مينا للادارة في خدمة المجتمع وتلبية متطلباته التي اتخذت وشقت طريقها بثقة نحو المستقبل وذلك بطرح برامج تخاطب المستقبل وتلبي احتياجات السوق وتواكب ثورة العالم وتحولاته الرقمية.

جدير بالذكر ان مركز التدريب التابع للكلية ومقره في قرية المعرفة بدبي وهو مقر انعقاد الدورات مهمته طرح عناوين لدورات تدريبية متميزة ومختارة بعناية بعيدا عن العناوين التقليدية بحيث تلبي احتياجات التحول لعالم رقمي.

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