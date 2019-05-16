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كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| كيف تمضي ليلة بحديقة حيوان في أبوظبي؟
كشفت حديقة الإمارات للحيوانات النقاب عن مجموعة جديدة من الشاليهات الفاخرة، حيث يمكن الاستمتاع بإقامة ليلية داخل حديقة الحياة البرية.
ويمكن للضيوف الاختيار من بين شاليه ديلوكس أو شاليه فاخر يتميز بوسائل الراحة بما في ذلك منطقة لتناول الطعام وحتى شرفة خاصة تطل على الزرافات.
كما سيتم منح الزوار تسجيل الوصول والمغادرة السريعين، والدخول المجاني إلى حديقة الحيوان والخصومات على مناطق الجذب المختلفة، بحسب موقع تايم أوت أبوظبي.
وقال سعيد عبد العظيم، مساعد مدير فندق الإمارات بارك ريزورت: “يسعدنا أن نكشف عن 28 شاليهًا جديدًا في الوقت المناسب لقضاء العطلة الصيفية، لتزويد العائلات بمستوى استثنائي من الخدمة مع تجربة فريدة وحقيقية للحياة البرية”.
لمزيد من المعلومات ، يرجى زيارة: http://www.emiratesparkzooandresort.com
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