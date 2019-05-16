كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن نماذج ثلاثية الأبعاد تستخدم في جراحة الدماغ بأبوظبي

بدأ جراحو المخ في كليفلاند كلينك أبوظبي باستخدام نماذج ثلاثية الأبعاد مفصلة لأدمغة المرضى لتخطيط العمليات الجراحية المعقدة وحتى ممارستها.

التقدم التكنولوجي في التصوير والمواد يعني أنه يمكن للأطباء الآن إجراء مسح تفصيلي للأمراض الفريدة للمريض واستخدامها لإنتاج نماذج صحيحة تشريحيا. ويتيح ذلك للجراحين تطوير مقاربة جراحية مصممة خصيصًا لمريض فردي مما يحسن نتائج العمل الجراحي.

وقال الدكتور رامون نافارو ، جراح الأعصاب في كليفلاند كلينك أبوظبي: “تُستخدم النماذج ثلاثية الأبعاد لتخطيط العمليات الجراحية في عدد من الحقول، ونظرًا لصعوبة جراحة الدماغ وتعقدها، فإن امتلاك القدرة على تخطيط وممارسة العملية ما قبل إجرائها على المريض يعد بمثابة فائدة كبيرة”.

وأضاف: “هذه الفوائد واضحة بشكل خاص في عمليات علاج تمدد الأوعية الدموية مثل اللف داخل الأوعية الدموية وإدخال الدعامات، والتي يمكن أن تكون صعبة للغاية، لا سيما وأن الجراحين لديهم فرصة واحدة فقط لوضع الدعامة أو الملف بشكل صحيح”.

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وتابع الدكتور نافارو: “أحد أكبر التحديات هو تحديد الحجم المناسب ووضع الدعامة أو الملف. وعلى عكس الجراحة المفتوحة، ليس لدينا سوى فرصة واحدة لنشر الدعامة أو الملف بشكل صحيح. نحن ننشر شيئًا ما عبر أنبوب بقياس 0.3 مم وأي خطأ قد يعني مضاعفات خطيرة للمريض. وتتيح لنا فرصة التدريب تحديد التحديات قبل أن نبدأ العمل، خاصة في الحالات الأكثر تعقيدًا”.

وقبل تقديم نماذج ثلاثية الأبعاد، حدد الجراحون حجم الدعامات للاختيار بناءً على الصور، ومحاكاة الكمبيوتر، والتي افتقرت إلى ردود فعل واقعية، مما حد من فائدتها في إعداد الجراحين للعمليات الحقيقية.

الآن، يقوم الجراحون بإنتاج نموذج ثلاثي الأبعاد للجزء المصاب من دماغ المريض مصنوع من السيليكون، ويمكن توصيله بمضخة سائلة لتوفير محاكاة واقعية قدر الإمكان، بحسب صحيفة غلف توداي.