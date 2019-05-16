كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن ما هي أسرع القطاعات نمواً في الاقتصاد الإماراتي؟

بلغ الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات في عام 2018 نحو 432.61 مليار دولار، والذي من المتوقع أن يرتفع إلى 455.59 مليار دولار في عام 2019.

وفاجأت الزيادة والتوقعات الواعدة الكثيرين، بعد تراجع الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2015 و 2016. وهناك العديد من القطاعات المزدهرة في البلاد الآن، وهو ما يفسر سبب استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي والاقتصاد. فما هي أكثر القطاعات نمواً في البلاد؟

ينمو قطاع الأفلام والتلفزيون في الإمارات، وينظر الكثير من منتجي أفلام هوليود إلى البلاد والمناطق المحيطة بها لتطوير أفلامهم. في الواقع، من المتوقع أن تنمو صناعة الإعلام في المنطقة بنسبة 7.4% هذا العام لتصل إلى 35 مليار دولار بحلول عام 2020 – مما يجعلها ثاني أكبر منطقة نمواً في العالم، بحسب موقع scoopempire.

Advertisements

قطاع السياحة هو قطاع آخر لا يزال ينمو بشكل جيد، وشهدت تقارير الربع الأول للسياحة في دبي وحدها نمواً كبيراً، حيث استقبلت المدينة 4.75 مليون زائر دولي. ونتيجة لذلك، من المتوقع أيضًا نمو صناعة البناء والتشييد. ليس فقط بسبب الزيادة في أعداد السياح القادمين إلى دبي، ولكن أيضا إلى زيادة السياحة في المنطقة ككل.

ويتوافق ذلك أيضًا مع نمو العديد من القطاعات في مجال الخدمات، بما في ذلك تطوير مواقع الويب والتسويق والعلاقات العامة. وتقدم الشركات المتنامية أيضًا المساعدة للشركات الصغيرة التي قد ترغب في نمو خدماتها.