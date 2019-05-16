كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن كيف تهيمن الإمارات على خط أنابيب الفنادق قيد الإنشاء؟

يتم بناء أكثر من ثلث جميع غرف الفنادق التي يتم إضافتها في الشرق الأوسط وأفريقيا في الإمارات وفقًا لأرقام جديدة.

وقال محللو صناعة الفنادق إن الإمارات لديها 56،701 غرفة قيد الإنشاء، مما سيزيد من إمدادات البلاد بنسبة 33.6 بالمائة.

وأظهرت بيانات STR لشهر أبريل 2019 أن 424 مشروعاً فندقياً تضم 125،052 غرفة قيد الإنشاء في الشرق الأوسط و 141 مشروعًا و 25،056 غرفة قيد الإنشاء في إفريقيا، بحسب “أريبيان بيزنس”.

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ويمثل إجمالي مشاريع الشرق الأوسط زيادة بنسبة 9.3 في المائة على أساس سنوي في عدد الغرف في المرحلة النهائية من خط أنابيب التطوير.

كما أبلغ الشرق الأوسط عن وجود 30،203 غرفة إضافية في مرحلة التخطيط النهائية و 45،991 غرفة قيد التخطيط.

وفي منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، أظهرت أربع دول أكثر من 4000 غرفة قيد الإنشاء، حيث تخطط المملكة العربية السعودية (42،571 غرفة) لزيادة المعروض من الفنادق بنسبة 42.9 في المائة وعُمان تخطط لـ 4129 غرفة جديدة، أي 21.7 في المائة من المعروض الحالي.