الامارات | منخفضان جويان يعيدان الأمطار للدولة حتى منتصف الأسبوع

شكرا لقرائتكم خبر عن منخفضان جويان يعيدان الأمطار للدولة حتى منتصف الأسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتأثر الدولة بمنخفضين جويين في المنطقة، أحدهما سحطي والآخر في طبقات الجو العليا، مما يتسبب في احتمالية سقوط أمطار على مناطق متفرقة على الدولة اعتباراً من غداً وحتى الاثنين المقبل، حسبما أفاد المركز الوطني للأرصاد، الذي حذّر من اضطراب الموج في الخليج العربي، مع وجود نشاط للرياح المثيرة للغبار والأتربة خلال الفترة ذاتها.

وتفصيلاً، توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم غائماً جزئياً إلى غائم على بعض المناطق أحياناً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، مرجعاً الأسباب إلى تأثر المنطقة بامتداد منخفض جوي سطحي، مصحوبا بامتداد منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو العليا.

وأشار المركز إلى أن الرياح ستكون شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحياناً على بعض المناطق الداخلية، موضحاً أن سرعة الرياح ستتراوح من 22 كم/س إلى 32 كم/س، تصل إلى 45 كم/س مع السحب على البحر الذي يكون متوسط الموج (قد يضطرب أحياناً مع السحب) في الخليج العربي، وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

وأفاد المركز بأن الطقس غداً السبت سيظل غائماً جزئياً إلى غائم بوجه عام، مع استمرار تكون بعض السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية والغربية، منوهاً إلى احتمال سقوط أمطار.

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ولفت إلى أن الرياح ستبقى شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحياناً لتكون مثيرة للغبار والأتربة، فيما تتراوح سرعتها من 20 كم/س إلى 30 كم/س، تصل إلى 45 كم/س مع السحب على البحر الذي يكون متوسط الموج قد يضطرب أحيانا مع السحب في الخليج العربي، وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

وأكد أن طقس الأحد سيظل غائماً جزئياً إلى غائم بوجه عام، مع استمرار تكون بعض السحب الركامية على مناطق متفرقة، خاصة شرقاً وجنوباً، مع استمرار فرص سقوط الأمطار، فيما تبقى الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحياناً على بعض المناطق الداخلية لتكون مثيرة للغبار والأتربة، تتراوح سرعتها من 20 كم/س إلى 30 كم/س، تصل إلى 50 كم/س على اليابسة، مشيراً إلى أن البحر سيكون متوسط إلى مضطرب الموج، خاصة مع السحب في الخليج العربي، وخفيف إلى متوسط في بحر عمان.

وعن طقس يوم الاثنين المقبل، توقع المركز أن يكون غائماً جزئياً إلى غائم بوجه عام، مع استمرار تكون السحب الركامية الممطرة على مناطق متفرقة، خاصة المناطق الداخلية والشرقية من الدولة، منوهاً إلى أن الرياح ستكون شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحياناً لتكون مثيرة للغبار والأتربة، على أن تتراوح سرعتها من 25 كم/س إلى 35 كم/س، تصل إلى 50 كم/س على اليابسة، فيما يكون البحر متوسط إلى مضطرب الموج، خاصة مع السحب، في الخليج العربي، وخفيف إلى متوسط في بحر عمان.

