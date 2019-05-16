الامارات | رئيس الدولة يعفو عن بن صبيح السويدي العائد إلى حضن الوطن

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولة يعفو عن بن صبيح السويدي العائد إلى حضن الوطن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، قرارا بالعفو عن المواطن عبدالرحمن بن صبيح السويدي، المدان في قضية "التنظيم السري".

وجاء القرار بعدما اكتشف السويدي سعي التنظيم لزعزعة أمن واستقرار البلاد، ليقرر نقض البيعة والخروج من التنظيم، والعودة إلى حضن الوطن.