أبوظبي (الاتحاد)
يواصل العلماء ضيوف صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، محاضراتهم ودروسهم الدينية في المساجد والمؤسسات ومجالس الأحياء، وفق البرنامج الذي أعدته الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وتتناول المحاضرات أهم الموضوعات التي تعزز الثقافة الدينية والروحية بين الناس، فقد بين العلماء الضيوف أهمية الإنفاق في شهر رمضان المبارك.
مؤكدين أن مفهوم الإنفاق يختلف تماماً عن الإسراف على موائد رمضان، بل المقصود هو تفقد المتعففين من الفقراء والمساكين في المجتمع، إذ إن الإسراف وتنويع الأطعمة، وإن كانت تفرح الأطفال الصائمين لدى الأسر، ولكنها لا تعلِّم فقه الصوم، ولا توضح مجالات التقوى التي هي الهدف الأعلى للصوم.
وأكد العلماء الضيوف أن الاعتدال في تناول الطعام، وعدم الإسراف أو التبذير يمثل مقصداً أصيلاً من مقاصد الصوم التي ينبغي ترسيخها لدى النشء، وتعليمهم هذه السلوكيات الإيجابية، وما يرتبط بها من «حفظ النعمة»، وعدم هدر المواد الغذائية في تجهيز كميات كبيرة من طعام قد لا يحتاجه الفرد.
كانت هذه تفاصيل خبر «العلماء الضيوف»: رمضان شهر الإنفاق من دون إسراف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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