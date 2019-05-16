بلحيف النعيمي يتفقد مشروع منطقة بطين السمر في رأس الخيمة

الشارقة (الاتحاد)

تفقد معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، مشروع منطقة بطين السمر السكنية بإمارة رأس الخيمة، واطلع على جميع مراحله والطرق الداخلية المنفذة ضمنه.

وأكد معاليه - خلال جولته التفقدية بالمشروع - أن توجيهات قيادتنا الرشيدة بالدولة بضرورة وضع مصلحة المواطن وراحته واستقراره في مقدمة الأولويات وتسخير كل الإمكانات المتاحة لتلبية احتياجات المجتمع وتكريس الجهود لإسعاد المواطنين تجعلنا نضاعف العمل والجهود من أجل بناء أحياء سكنية اجتماعية مستدامة تحقق الاستقرار وتسعد المواطنين وتلبي احتياجاتهم.

وأشار معاليه - خلال اجتماعه مع الطاقم الفني من البرنامج ووزارة تطوير البنية التحتية والجهات المعنية بتنفيذ المشروع والطرق الداخلية - إلى أهمية تكامل الخدمات والمرافق في المشروع بهدف تحقيق أعلى مستويات الاستقرار وجودة الحياة في المجتمعات السكنية للمواطنين وتطوير مدن حيوية بمرافق وبنية تحتية متكاملة بالتزامن مع موعد تسليم المشروع.

واطلع معالي النعيمي على أحد النماذج السكنية المنجزة في المرحلة الأولى من المشروع والتي تضم 4 غرف نوم وغرفة معيشة ومجلساً وغرفة للفئة المساعدة وجميعها تتوفر فيها مواصفات ذات جودة عالية وعصرية لتلبية احتياجات المواطنين وتعزز من رفاهيتهم وتحقق الحياة الكريمة لهم ولأسرهم.

ويتكون مشروع الطرق في بطين السمر- الذي يصل طوله إلى 8 كيلو مترات- من مجموعة من الطرق المزدوجة والطرق ذات المسار الواحد والتي تضم حارة في كل اتجاه، وتم تنفيذ مشروع الطرق في الحي السكني وفق أرقى المواصفات العالمية كما روعي فيها معايير الاستدامة.

ويقع مشروع منطقة بطين السمر السكنية إلى جانب شارع الشيخ محمد بن زايد بعد مخرج رقم 122 بالاتجاه إلى إمارة رأس الخيمة ويضم 888 مسكنا موزعة على ثلاث مراحل ومجموعات.

ويشمل المشروع في مرحلته الأولى 354 مسكناً على مساحة تقدر بـ905,000 متر مربع بمنطقة بطين السمر الأولى، في حين تضم المجموعة الأولى بمنطقة بطين السمر الثانية 240 مسكناً على مساحة تقدر بـ521,000 متر مربع، كما تضم المجموعة الثانية في المنطقة نفسها 294 مسكناً على مساحة تقدر بـ 780,000 متر مربع، بينما تشتمل جميع المراحل والمجموعات في المشروع على خمسة نماذج سكنية مختلفة وعصرية تلبي طموحات المواطنين.

ويضم المشروع - المتوقع تسليمه خلال الربع الثالث من العام المقبل 2020 - خمسة نماذج سكنية عصرية وحديثة وفق أعلى المعايير العالمية ترتقي لتطلعات وطموحات المواطنين بالإضافة إلى مراعاتها لطبيعة الأسرة الإماراتية من خلال تبني مسار الأحياء السكنية الاجتماعية.