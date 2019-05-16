مجلس عجمان للشباب يطلق مبادرة «جاري فطورك علينا»

عجمان (الاتحاد) أطلق مجلس عجمان للشباب التابع للمؤسسة الاتحادية للشباب مبادرة «جاري فطورك علينا»، لإحياء العادات القديمة من خلال تبادل الإفطار بين جيران الحي الواحد، حيث أقام المجلس المبادرة في حي الرقايب السكني الجديد في إمارة عجمان، بالتعاون مع جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية، ومدرسة الحكمة، ومطعم ومطبخ مشيرف الشعبي. وتهدف المبادرة إلى إحياء الموروث الشعبي القديم فمع تطور الحياة، وانتقال الأسر من الفرجان القديمة إلى المناطق الأكثر عمراناً، تغيرت هذه العادات التي كان يحرص الأهالي عليها وهي تبادل الإفطار بين الجيران، ذلك التقليد الجميل الذي كان يشعر أهالي الحي بأنهم أسرة واحدة، لاسيما خلال شهر رمضان المبارك. ويتطلع مجلس عجمان للشباب من مبادرة «جاري فطورك علينا» إلى تعزيز الترابط بين سكان المنطقة الواحدة، ونشر عدد من المبادئ الاجتماعية والأخلاقية عند الكبار والصغار، وذلك من خلال نشر المحبة بين أطفال المنطقة الواحدة.

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