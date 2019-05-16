تزويد مبنى بلدية الشارقة بنظام «أمان»

الشارقة (الاتحاد) عززت بلدية مدينة الشارقة من منظومة الأمن والسلامة في مبناها الرئيس بتركيب جهاز «أمان»، بالتعاون مع هيئة الوقاية والسلامة في الإمارة للاستجابة السريعة للحرائق، وذلك تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، وهو ما يعكس حرص البلدية على توفير البيئة التي تحصن الموظف من كل المخاطر والأضرار وحماية الممتلكات أيضاً، ورفع معايير الأمن والسلامة داخل المبنى، حيث باتت البلدية أول جهة حكومية في الإمارة تقوم بتركيب هذا النظام، كما سيتم تركيبه في جميع المباني التابعة لها.

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