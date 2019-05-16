9000 بلاغ للمنصة الإلكترونية لشرطة دبي

تحرير الأمير (دبي)

تلقت خدمة منصة «ecrime» الإلكترونية التي أطلقتها شرطة دبي في مايو الماضي، 9046 بلاغاً بشأن الجرائم المتعلقة بالإنترنت، وتتضمن التهديد والابتزاز الإلكتروني، والاختراقات الإلكترونية، والنصب والاحتيال الإلكتروني، منها 1277 بلاغاً لطلب المساعدات التقنية، ما ساهم في استرجاع 1177 حساب «وتساب» و90 «انستغرام» و10 «فيسبوك» و«سناب شات».

وقال النقيب عبدالله الشحي، نائب مدير إدارة المباحث الإلكترونية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، في المؤتمر الصحفي الذي تم عقده في إدارة الإعلام الأمني بحضور اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وعدد من الضباط، إن التقنيات الحديثة والابتكارات التي تطلقها شرطة دبي في مختلف القطاعات بهدف حماية المجتمع ومنها خدمة منصة «ecrime»، ساهمت في سرعة التجاوب مع هذا النوع من الجرائم والبلاغات، حيث إن عملية الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية في السابق كانت تستغرق وقتا وجهدا من المبلغ، وبعد إطلاق هذه المنصة على العنوان الإلكتروني «www.ecrime.ae» أصبحت أكثر سرعة وسهولة، لأن عامل الوقت في هذا النوع من الجرائم يساهم بشكل كبير في التصدي لها.

وأوضح النقيب عبد الله الشحي أن شرطة دبي أطلقت هذه المنصة، قبل عام، بالتعاون مع هيئة تنظيم اتصالات ومركز دبي للأمن الإلكتروني، وجاء هذا المشروع ضمن مخرجات وتوصية الجلسة الحوارية التي ناقشت خطة دبي 2021 التي أكدت أهمية إنشاء نظام متكامل لرصد وتلقي البلاغات الخاصة بالجرائم الإلكترونية بمختلف تصنيفاتها في إمارة دبي، وتحقيق سرعة الاستجابة عبر منصة إلكترونية متخصصة ومتكاملة وسهلة للاستخدام من قبل الجمهور، وتساعد رجال الأمن على التعامل بشكل فوري مع هذه الجرائم.

وأفاد بأن هذه الخدمة متاحة لكافة أفراد المجتمع بطريقة سهلة وسلسة لتقديم البلاغات حول الجرائم الإلكترونية بهدف تعزيز الأمن والأمان.