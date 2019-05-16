معرض توعوي للدفاع المدني في «الشرق مول»

أبوظبي (الاتحاد) عززت الإدارة العامة للدفاع المدني -أبوظبي التوعية باشتراطات السلامة والوقاية من الحرائق في معرض رمضاني تثقيفي أقامته بمركز «بوابة الشرق» للتسوق في بني ياس، ضمن حملتها التوعوية والإرشادية خلال الشهر الفضيل. وأوضح العميد محمد إبراهيم العامري، المدير العام بالإنابة، أن المعرض يهدف إلى توعية ربات البيوت والعمالة المنزلية بشكل خاص وأفراد الأسرة بشكل عام، بالاشتراطات الوقائية المتعلقة بحرائق المطابخ والطرق الأمثل في التصدي لها، وتعريفهم على الآليات الصحيحة للسيطرة على الحرائق باستخدام الطفايات اليدوية وبطانيات الحريق، والإجابة عن استفسارات زوار المعرض حول الوقاية من الحرائق باتباع خطوات بسيطة لإنقاذ حياتهم وممتلكاتهم من الخطر.

وأضاف أنه تمت توعية أصحاب ومرتادي الخيم الرمضانية، وإرشادهم بالتصرف الأمثل عند حدوث أي طارئ، وقاية لهم من مخاطر الحرائق.

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