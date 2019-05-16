مرور رأس الخيمة تفتتح معرض «السلامة»

رأس الخيمة (الاتحاد) افتتح المقدم الشيخ محمد بن سلطان القاسمي، مدير إدارة المرور والدوريات بالإنابة في شرطة رأس الخيمة أمس المعرض المروري التوعوي بعنوان «القيادة تضمن سلامتك وسلامة الآخرين» والذي جاء تزامناً مع الاحتفال بأسبوع المرور العربي 2019 وضمن حملة «رمضان بلا حوادث».

وامتد المعرض ليوم واحد في مركز «راك مول» التجاري على الفترتين الصباحية والمسائية، ويستهدف مرتادي المركز التجاري، من خلال التوعية وحماية أرواح مستخدمي الطريق من الحوادث المرورية التي تنتج عن عدم الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية، بما يحقق رؤية شرطة رأس الخيمة المنسجمة مع الهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية الرامي إلى جعل الطرق أكثر أمناً عبر نشر الوعي والثقافة المرورية لدى شرائح المجتمع كافة. وتفقد مدير إدارة المرور والدوريات بالإنابة المعرض المروري يرافقه عدد من رؤساء الأقسام والأفرع والضباط وصف الضباط والأفراد، واستمع إلى شرح تفصيلي عما يتضمنه من أفكار وشرح عن أهدافه وآلية نشر الثقافة المرورية من خلاله للجميع، وقال إن المعرض يهدف إلى تكثيف التوعية المرورية الخاصة بآداب الطريق ورفع الوعي المجتمعي بشأن القيادة الآمنة، عبر توزيع المطويات التوعوية التي أعدت بلغات مختلفة (العربية، الإنجليزية والأوردو)، بالإضافة إلى اللوحات الإرشادية.

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