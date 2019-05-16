وفد شرطة رأس الخيمة يغادر لأداء مناسك العمرة

رأس الخيمة (الاتحاد)

غادرت بعثة شرطة رأس الخيمة، والتي ضمت 30 منتسباً إلى المملكة العربية السعودية، لأداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان الكريم، بالتعاون مع حملة أبناء السويدي للحج والعمرة.

يأتي ذلك، بمناسبة عام التسامح، وانطلاقاً من الرعاية الأبوية التي يوليها صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم رأس الخيمة، ومكارم سموه لأبنائه منتسبي شرطة رأس الخيمة، ومتابعة من اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، قائد عام شرطة رأس الخيمة لمنتسبي القيادة والاهتمام بشؤونهم المجتمعية.

وأكد قائد عام شرطة رأس الخيمة، أن إرسال مثل هذه البعثات لمنتسبي الجهاز الشرطي هي إحدى مكارم حاكم الإمارة التي يحرص على توفيرها لإتاحة الفرصة لهم لتأدية العبادات بشكل سنوي، ويعكس مدى الرعاية الأبوية التي يوليها سموه لأبنائه، وهي إضافة للمكرمات السامية التي يحرص سموه على تقديمها دوماً في كل المناسبات لمنتسبي الشرطة.

وذكر أن رحلة العمرة مدتها أسبوع وسيتوجه خلالها الوفد إلى الحرمين الشريفين في المدينة المنورة ومكة المكرمة، داعياً إياهم إلى التحلي بالأخلاق الإسلامية الحميدة التي تتسم بها عقيدتنا السمحاء والالتزام بأخلاق المؤسسة الشرطية واغتنام هذه الفرصة للاستزادة من الأجر والثواب، متمنياً لهم عودة سالمةً إلى الأهل والوطن .

ومن جانبهم، أعرب الوفد عن بالغ سعادتهم بهذه المكرمة وبأنها ترفع من روحهم المعنوية، وتوجهوا بالشكر لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، ولجميع المسؤولين والقائمين على هذه الرحلة، وأشادوا بالدور الكبير الذي تقوم به شرطة رأس الخيمة في توفير الرعاية والاهتمام بهم جميعاً.