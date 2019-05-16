تعاون بين مركز النقل و«زايد العليا» في خدمات «أصحاب الهمم»

أبوظبي (الاتحاد)

وقع مركز النقل المتكامل بإمارة أبوظبي مذكرة «تكامل الخدمات» مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وذلك انطلاقاً من حرصهما على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما في خدمة أصحاب الهمم وتنمية المجتمع بمختلف فئاته.

وتنص المذكرة على تعاون الجهتين في تقديم عدد من الخدمات المتكاملة لأصحاب الهمم بطريقة مبتكرة وبإجراءات مبسطة ومريحة وسهلة.

وقع الاتفاقية عن مركز النقل المتكامل، عبد الكريم عبد الرحيم الرئيسي، مدير عام المركز، فيما وقعها عن جانب مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، عبد الله عبد العالي الحميدان الأمين العام للمؤسسة.

وقال الرئيسي: يجسد هذا التعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم مفهوم الشراكة في المسؤولية تجاه هذه الفئة من أبناء المجتمع، حيث تمكن المذكرة من بناء إطار خدمي متكامل قائم على الربط الإلكتروني مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، بتوفير خدمات نوعية بكفاءة عالية وإنتاجية مرتفعة، وبأسلوب يعزز جودة حياتهم ويحقق السعادة لهم، ويدعم الجهود المشتركة لتحقيق تنمية اجتماعية شاملة وإرساء بيئة معيشية مستدامة تضمن الحياة الكريمة لجميع فئات المجتمع. من جهته، رحب الحميدان بالتوقيع على مذكرة تكامل الخدمات مع مركز النقل المتكامل قائلاً إنها تأتي في إطار الشراكات الناجحة التي تبرمها المؤسّسة لخدمة أصحاب الهمم، وأشاد بالجهود التي يبذلها المركز في هذا الإطار، قائلاً: «نقدر كثيراً تعاون مركز النقل المتكامل مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم والدور التكاملي الذي يؤديه مع المؤسسة في إيجاد حلول خدمية مبتكرة تسهل حياة أصحاب الهمم وتمكنهم من الاندماج الفعلي والكامل في المجتمع، تحقيقاً لرؤى القيادة الرشيدة. ومن بين الخدمات التي يوفرها الطرفان بموجب الاتفاقية، تفعيل الربط الإلكتروني وتبادل المعلومات وقواعد البيانات والإحصاءات حول أصحاب الهمم لتقديم المنافع وتسهيل وتعزيز استفادتهم من خدمات النقل العام، ويتم التنسيق إلكترونياً فيما بين الطرفين ليقوم مركز النقل المتكامل بإصدار بطاقات مواقف المركبات وبطاقات«حافلات» الذكية الخاصة بوسائل النقل العام والمخصصة لأصحاب الهمم، لهم شخصياً أو لأولياء أمورهم أو الأوصياء عليهم، وكذلك تجديدها وإصدار بدل مفقود لها أو غير ذلك من الخدمات المرتبطة بتلك البطاقات، ويتعاون الطرفان على إيصال البطاقات المذكورة إلى مستحقيها على عناوينهم الخاصة بشكل تلقائي، كما يتم تجديدها بشكل تلقائي في مواعيد انتهائها.