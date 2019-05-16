بلدية أبوظبي تنفذ مشروعاً لصيانة وتهيئة المناطق المحيطة بـ 42 مسجداً

هالة الخياط (أبوظبي)

نفذت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال بلدية مركز المدينة مشروعاً استهدف صيانة أرصفة عدد من المساجد في جزيرة أبوظبي، وذلك ضمن إطار مبادراتها لشهر رمضان المبارك، وتهيئة المساجد والمناطق المحيطة بها على أكمل وجه.

وتسعى البلدية من خلال المشروع إلى تأهيل وتطوير مكونات ومنظومة البنية التحتية في أبوظبي وضواحيها والارتقاء بقدراتها، وتحسين المظهر العام للطرق والأرصفة.

ويستهدف المشروع صيانة وتأهيل أرصفة 42 مسجداً في أبوظبي، منها أنجزت البلدية حتى الآن صيانة أرصفة 5 مساجد داخل الجزيرة: مسجد الفتح في منطقة مدينة زايد، مسجد بطي بن أحمد العتيبة في الزعاب، مسجد الكوثر في شرق 1 حديقة الاتحاد، مسجد جعفر بن أبي طالب- شرق 1 حديقة الاتحاد، مسجد عمير بن يوسف في حوض شرق 14 بمنطقة الزاهية. وتقوم البلدية حالياً باستكمال أعمال صيانة 4 مساجد أخرى وهي: مسجد الشيخ خليفة بن زايد الأول في حوض غرب 2 بمنطقة الحصن، مسجد الشيخ هزاع بن سلطان آل نهيان في منطقة حوض شرق 15 النادي السياحي، ومسجد فاطمة بنت بطي القبيسي في منطقة حوض شرق 41، مسجد حسن بن جبارة المرر في حوض غرب 13 -2 في الزعاب. وضمن الإجراءات والاستعدادات التي نفذتها بلدية مركز المدينة لاستقبال شهر رمضان المبارك أنجز المركز مشروعاً لصيانة كافة أصول التجميل الطبيعي لحدائق المساجد والزراعات المحيطة بها، حيث شملت هذه الأعمال صيانة أشجار النخيل والأشجار والأسوار النباتية، والمسطحات الخضراء، وانتهت البلدية من تنفذ هذا المشروع قبل دخول شهر رمضان المبارك، وذلك بهدف توفير بيئة صحية ونظيفة وحضارية وجميلة لمرتادي المساجد.

نفذت بلدية مدينة أبوظبي من خلال بلدية مركز المدينة مشروعاً استهدف صيانة وتأهيل الأرصفة والمناطق الترابية الواقعة على شارع الشيخ راشد بن سعيد في أبوظبي، وذلك ضمن الخطة المتكاملة الهادفة إلى التخلص من جميع مشوهات المظهر العام، وكذلك الحرص على تطوير وتعزيز مكونات البنية التحتية والطرق والأرصفة والمرافق العامة في أبوظبي وضواحيها.

وشملت أعمال المشروع تطوير المنطقة الترابية الواقعة على شارع الشيخ راشد بن سعيد مقابل بنك الاتحاد الوطني متضمنة تنظيف وتسوية الموقع، وتركيب القماش العازل، وتركيب الحواف البلاستيكية، وزراعة الأحواض بالمغطيات النباتية للتربة، وتركيب الحصى، كما أنجزت البلدية في أبريل الماضي صيانة الأرصفة بشارع الشيخ راشد بن سعيد.

177 معاملة إلكترونية

نجح قطاع البنية التحتية وأصول البلدية خلال الربع الأول من العام الحالي في إنجاز (1177) معاملة إلكترونية لطلبات اعتماد مواد البنية التحتية بشتى أنواعها. وأشارت البلدية إلى أن قطاع البنية التحتية وأصول البلدية يرتكز اليوم بقوة على قاعدة متينة من الإنجازات أساسها تضافر الجهود وحشد الطاقات، والعمل يداً بيد من أجل ترسيخ مخرجات التميز الحكومي والريادة المحلية، والعالمية في مجال الطرق والحدائق والبنية التحتية. ونظم قطاع البنية التحتية وأصول البلدية، ورشة عمل تدريبية استهدفت مستخدمي النظام الرقمي الجديد لاعتماد مواد البنية التحتية (على المنصة الذكية سمارت هب).