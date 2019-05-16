رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يعزون رئيس لبنان في وفاة البطريرك صفير

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، برقية تعزية إلى العماد ميشال عون، رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة في وفاة البطريرك مار نصر الله بطرس صفير.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى فخامة الرئيس ميشال عون.