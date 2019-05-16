الامارات | شرطة دبي تسترد 1177 حساب «واتس أب» مسروقاً... وتحذر من روابط مقرصنة

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي تسترد 1177 حساب «واتس أب» مسروقاً... وتحذر من روابط مقرصنة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استردت شرطة دبي عبر منصة «e-crime» أكثر من 1277 حساباً مسروقاً بشبكات التواصل الاجتماعي، بواقع 1177 حساب «واتس أب»، و90 حساب «إنستغرام» و«سناب شات»، و10 حسابات «فيس بوك»، لافتة إلى أن قناة «e-crime» توفر المساعدات سراً لضحايا الجرائم الإلكترونية بطريقة فورية.

فيما حذرت من فتح روابط مجهولة عبر تطبيق «واتس أب»، لاحتمالات تعرضها للاختراق من قبل قراصنة يغرون أصحاب الحسابات بجوائز وهمية، أو الاشتراك في مسابقات ثم يخترقون حساباتهم ويستخدمونها لأغراض مختلفة، مثل طلب مساعدات من الأشخاص الموجودين في قائمة أصدقائه.

وقال نائب مدير إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، النقيب عبدالله الشحي، على هامش مؤتمر صحافي، أمس، بحضور القائد العام لشرطة دبي، اللواء عبدالله خليفة المري، ومساعد القائد العام للبحث الجنائي، اللواء خليل إبراهيم المنصوري: «تلقت الإدارة عبر منصة e-crime أكثر من 9046 بلاغاً واتصالاً، منذ إطلاقها في مايو من العام الماضي، وقدمت مساعدات فورية لمئات من ضحايا الاختراقات الإلكترونية، ومن بينهم 1177 شخصاً تعرضت حساباتهم في (واتس أب) للاختراق».

ورصدت «الإمارات اليوم»، من خلال ملاحظات قرائها، أساليب اختراق إلكترونية تعرض لها عدد من الأشخاص، تمثلت في رسالة عبر «واتس إب» تفيد بتوفير إنترنت مجاني بمناسبة مرور 30 عاماً على تأسيس إحدى المؤسسات الكبرى في الدولة، وتحوي رابطاً، يطلب من مستلم الرسالة الدخول من خلاله للتسجيل حتى يفوز بالإنترنت المجاني لمدة عام، وبمجرد دخوله يتعرض حسابه على «واتس أب» للاختراق، ثم يتواصل الهاكر الذي اخترقه مع الأصدقاء الموجودين في قائمة صاحب الحساب، ويطلب منهم مساعدات مادية باسم الأخير، ويجد تجاوباً من بعضهم بالطبع في ظل أنه يتحدث معهم عبر حساب معتمد لديهم، من دون أن يتخيلوا أنه تعرض للاختراق.

وأوضح النقيب عبدالله الشحي لـ«الإمارات اليوم»، أن شرطة دبي تلقت عبر منصة «e-crime» شكاوى وبلاغات عن اختراقات مماثلة، بلغ عددها 1177 حالة، لافتاً إلى أن المنصة الذكية اختزلت كثيراً من الخطوات على صاحب البلاغ، إذ كان يلزمه في السابق التوجه إلى مركز الشرطة الذي يتبعه، وبعد تسجيل بلاغه يحوله المركز إلى إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، للتحدث مع أحد خبرائها واتخاذ الإجراءات اللازمة، ما يستغرق وقتاً يستغله القرصان في تحقيق أكبر قدر من المكاسب عبر حساب الضحية، لكن الآن بمجرد التواصل مع الإدارة عبر «e-crime» يتم اتخاذ إجراءات سريعة، لاستعادة الحساب المسروق.

وقال إن الخطوة الأولى التي ينصح بها الضحية، هو إرسال رسائل نصية عبر رقم هاتفه، إلى جميع الأشخاص المسجلين لديه، وإبلاغهم بأن حسابه تعرض للاختراق، ويحذرهم من التجاوب مع مستخدم الحساب، لافتاً إلى أن المخترق يمكنه الوصول إلى المحادثات في حساب الضحية، لكنه لا يستطيع الحصول على الصور السابقة المتبادلة مع الأشخاص الموجودين في القائمة، لأنها تكون مسجلة في الهاتف.

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في المقابل، حذر الشحي مستخدمي «واتس أب» من التجاوب مع رسائل غير اعتيادية تصل من أصدقائهم، كأن يطلب أحدهم تحويل أموال، وعلى متلقي الرسالة الاتصال بصاحبه، والتأكد منه أنه في حاجة فعلاً إلى المساعدة.

الاحتيال عبر التسوق الرقمي

قال نائب مدير إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، النقيب عبدالله الشحي، لـ«الإمارات اليوم»: «يوفر خبراء المباحث الإلكترونية نصائح فورية للمتصلين بمنصة e-crime، الراغبين في الشراء عبر المواقع الإلكترونية أو تطبيقات التسوق، تساعدهم على تمييز عمليات الاحتيال التي كثرت في الآونة الأخيرة، من خلال إنشاء مواقع بأسماء علامات تجارية مشهورة، وتقديم عروض مغرية للغاية، تشجع أفراد المجتمع على الشراء، من دون التأكد من صحة هذه المواقع أو التطبيقات، فيقعون ضحايا عمليات احتيال متقنة». وأضاف: «بمجرد الاتصال بـ(e-crime) يتم الشرح للمتصلين كيفية معرفة الموقع الصحيح من المزيف، من دون توجيهه إلى الشراء من عدمه»، لافتاً إلى أن أهم الخطوات التي يجب القيام بها قبل الشراء، مراجعة آراء الزبائن السابقين في الخدمة أو المنتجات المعروضة، إذ من السهل أن يكتشف الاحتيال من خلال تجارب ضحايا سابقين، كما يجب على المتسوقين التأكد من تاريخ إنشاء تطبيق التسوق، فإذا كان حديثاً بما لا يتناسب مع تاريخ المنتجات المعروضة، فيجب عليه الاشتباه والحذر.

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بلاغاً واتصالاً عبر منصة «e-crime»، منذ إطلاقها العام الماضي.