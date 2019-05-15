محمد بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من العاهل الأردني

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً من جلالة الملك عبدالله الثاني، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، استنكر خلاله الأعمال التخريبية التي تعرضت لها مؤخراً أربع ناقلات تجارية قرب المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

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وأكد جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال الاتصال الهاتفي، تضامن بلاده ووقوفها مع دولة الإمارات للتصدي لأي محاولة تستهدف أمنها واستقرارها.

من جانبه، أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره وتقديره لما أبداه جلالة الملك عبدالله الثاني من مواقف أخوية تجاه دولة الإمارات وتضامن بلاده مع الدول الشقيقة إزاء كل ما تتعرض له المنطقة من تحديات وتهديدات تستهدف تقويض أمنها واستقرارها وسلامة شعوبها.