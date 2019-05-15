محمد بن زايد يصل القاهرة والسيسي في مقدمة مستقبليه

وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى القاهرة، اليوم الأربعاء، في زيارة لجمهورية مصر العربية الشقيقة.

وكان في استقبال سموه، لدى وصوله مطار القاهرة الدولي، فخامة عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

ورحب فخامة الرئيس المصري بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والوفد المرافق وتبادلا الأحاديث الودية التي عكست عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

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يرافق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال الزيارة، وفد يضم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة ومعالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي وسعادة سلطان راشد الشامسي مدير تنفيذي في ديوان ولي عهد أبوظبي وسعادة جمعة مبارك الجنيبي سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية وسعادة محمد العبار رئيس مجلس إدارة شركة "إعمار" العقارية.