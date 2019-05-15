عبد الله بن زايد: "أكاديمية الإمارات" تعد دبلوماسيي المستقبل

أبوظبي (وام)

أكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي رئيس مجلس أمناء أكاديمية الإمارات الدبلوماسية الدور الهام والمحوري الذي تلعبه الأكاديمية في إعداد وتأهيل الكفاءات الوطنية الشابة التي تضطلع بمسؤولية نشر رسالة الدولة القائمة على ترسيخ قيم السلام والتسامح والتعايش بين الشعوب، إضافة إلى تعزيز التعاون الدولي والعلاقات الإيجابية المتميزة بما يتوافق مع أولوياتنا الوطنية والتنموية.

وأشار سموه إلى أن المقياس الحقيقي لنجاح الأكاديمية هو تميز وإنجاز الخريجين، مشيداً في هذا الصدد بالدور الذي تلعبه الأكاديمية في إعداد دبلوماسيي المستقبل القادرين على مواصلة مسيرة الإنجازات الدبلوماسية وتحقيق أهداف السياسة الخارجية لدولة الإمارات.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه اجتماع مجلس أمناء الأكاديمية التاسع الذي عقد في أبوظبي أمس.

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الأمناء، معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة، ومعالي زكي أنور نسيبة وزير دولة، ومعالي علي محمد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ولانا زكي نسيبة المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، ومحمد عيسى بوشهاب السويدي سفير الدولة لدى المملكة البلجيكية وبعثة الإمارات لدى الاتحاد الأوروبي، ومحمد أحمد الحربي مدير إدارة شرق آسيا والباسيفيك في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وعبدالناصر جمال الشعالي مدير إدارة الشؤون الاقتصادية والتجارية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

واستعرض سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان مع أعضاء مجلس الأمناء نتائج وإنجازات الأكاديمية في العام الأكاديمي السابق والخطة الاستراتيجية والتصورات المستقبلية والأنشطة الأكاديمية للعام الدراسي القادم بما في ذلك مستجدات برنامج ماجستير الأعمال الإنسانية والتنموية.

وناقش سموه مع أعضاء مجلس الأمناء مستجدات مركز التميز لأهداف التنمية المستدامة للمنطقة العربية وتوصيات الاجتماع الثامن للمركز وأهم الخطوات العملية التي تم اتخاذها بهذا الشأن.