الخرطوم (وام) أشرفت سفارة الدولة في السودان على توزيع أكثر من 100 طن من المواد الغذائية على نحو 20 ألف شخص في مختلف مدن ولاية كسلا، وذلك ضمن المساعدات المقدمة من حرم سمو الشيخ محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم والتي توزعها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

ووجه أهالي في ولاية كسلا -شرق السودان- الشكر إلى إمارات الخير والإنسانية والوفاء والعطاء ووفد الهلال الأحمر الإماراتي، مشيدين بالقيادة الحكيمة للدولة ووقوفها الدائم مع السودان، داعين الله أن يوفق الإمارات وأهلها لمزيد من التقدم والازدهار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 20 ألف مستفيد من مساعدات حرم ولي عهد الفجيرة للسودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.