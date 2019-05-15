"سعود الخيرية" توزع "المير الرمضاني" على 1550 أسرة

سعيد أحمد (أم القيوين)

وزعت مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية بأم القيوين، بطاقات المير الرمضاني على 1000 أسرة مواطنة ومقيمة، تكفلت بتوفيرها قرينة صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، الشيخة سمية بنت صقر القاسمي، كما قدمت بالتعاون مع مؤسسة التراحم الخيرية بدبي، مواد غذائية متنوعة، شملت 550 أسرة.

وقال راشد الحمر، مدير المؤسسة إنه تم توزيع بطاقات المير الرمضاني على الأسر من المستحقين المواطنين والمقيمين ضمن كشوفات معدة مسبقاً من قبل الإدارة، وتمت الموافقة عليهم من لجنة المساعدات، لافتاً إلى أن البطاقات تعطي المستفيد حرية اختيار ما يحتاجه من المواد الغذائية، وتعد صالحة للشراء في شهر رمضان الفضيل.

وأكد الحمر، أن المساعدات التي تقدمها المؤسسة للمحتاجين تتم بناء على دراسة لأحوال الأسر وظروفها المعيشية، من أجل مد يد العون لهم حسب حاجتهم، مثمناً دعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، ومتابعة سمو الشيخ راشد بن سعود المعلا ولي عهد أم القيوين، للمشاريع التي تنفذها المؤسسة في الإمارة، ودورها في مساعدة الأسر المتعففة والمحتاجة، لما له من الأثر الإيجابي في نفوس المستفيدين، ويساهم ذلك في تخفيف الأعباء المادية التي تتحملها الأسر.