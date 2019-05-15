مركز محمد بن زايد يخرج 22 من خاتمات القرآن

عمر الحلاوي (العين)

شهد مركز الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لتحفيظ القرآن في العين تخريج دفعة جديدة من خاتمات القرآن الكريم بلغ عددهن 22 خاتمة للقرآن، فيما بلغ عدد الدراسات للعام الجاري 731 دارسة، من بينهن 289 مواطنة، وذلك ضمن فعاليات المركز في عام التسامح، وبلغ عدد خاتمات القرآن في المركز منذ تأسيسه 285 خاتمة.

ونظم المركز فعالية التخرج بحضور محمد سعيد بخيت النيادي، مدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وناصر محمد المعمري، مدير فرع الهيئة في العين، والفريق الركن متقاعد سعيد خلف الرميثي.

وقالت سلمى خليفة المرر، مديرة المركز: «إن عام التسامح يشهد تخريج الدفعة 13 من خاتمات القرآن، حيث يضم المركز نحو 18 صفاً وغرفتين للإدارة ومكتبة وغرفتي استراحة للأطفال وصالة كبيرة، ويفتح أبوابه للإناث فقط في الفترة الصباحية من الساعة الثامنة والنصف وحتى الحادية عشرة والنصف يومياً، وفي الفترة المسائية من الساعة الرابعة والنصف وحتى السابعة والنصف يومي الاثنين والخميس».

ولفتت إلى أن المركز منذ انطلاقه قبل 21 عاماً ظل منارة لحفظ وتجويد القران، ويأتي تخريج الدفعة الجديدة بالتزامن مع عام التسامح لترسيخ هذا المفهوم العميق في التعايش والمحبة والقيم النبيلة، مؤكدة أن المركز يوفر جميع سبل الراحة للدراسات والحافظات حتى يصل إلى أهدافه، وقد ظلت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف تواصل دعم المركز والارتقاء به، وحرصها الدائم علي رفع كفاءته.

وأوضحت أن الاحتفال بتخريج الدفعة 13 بالتزامن مع عام التسامح له دلالات كثيرة، وارتباط القيم والأخلاق الإسلامية بالتسامح المغروسة في عادات وتقاليد الشعب الإماراتي، مبينة أن المركز يشهد تطوراً ملحوظاً، وزيادة في عدد الدراسات، ويتم تخريج مجموعة من خاتمات القرآن سنوياً.