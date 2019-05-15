الامارات | محمد بن زايد يصل إلى القاهرة

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يصل إلى القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى القاهرة اليوم في زيارة لجمهورية مصر العربية الشقيقة . وكان في استقبال سموه ــ لدى وصوله مطار القاهرة الدولي ــ فخامة عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية. ورحب فخامة الرئيس المصري بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والوفد المرافق وتبادلا الأحاديث الودية التي عكست عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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