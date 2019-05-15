بعد أسبوع على إطلاقها.. 6 آلاف طلب إقامة طويلة الأمد من مستثمرين

كشفت "الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية"، أنها تلقّت نحو 6 آلاف طلب من مستثمرين ورواد أعمال، خلال الأسبوع الأول من إعلانها بدء استقبال طلبات الإقامات طويلة الأمد لهذه الفئات، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم /56/ لسنة 2018 الذي نصّ على تقديم تسهيلات بشأن الإقامة للأشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط المحددة في كل فئة ولأفراد عائلاتهم.

وأوضحت أن ثلاث خدمات جديدة أضيفت، هي إصدار تأشيرة صلاحيتها 6 أشهر ولعدة سفرات لإنهاء إجراءات إقامة مستثمر، وإصدار تأشيرة بصلاحية 6 أشهر ولعدّة سفرات لإنهاء إجراءات الإقامة طويلة الأمد لكلّ من رواد الأعمال والطلبة النوابغ، وإصدار تأشيرة صلاحيتها 6 أشهر ولسفرة واحدة فقط، لإنهاء إجراءات إقامة الأشخاص الموهوبين.

وأكّد سعادة اللواء سعيد راكان الراشدي مدير عام شؤون الأجانب والمنافذ في الهيئة، أنّ هناك إقبالاً كبيراً على التقدّم بطلبات الاستفادة من هذه التسهيلات، التي تساهم بشكل فاعل في تعزيز جاذبية الإمارات كبيئة استثمارية متميزة، وتدعم تنافسيتها على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب تعزيز صدارتها الإقليمية وموقعها المتقدّم عالمياً في مجال توفير المناخ المناسب والبيئة الأفضل للمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال الذين يبحثون بشكل أساسي عن سهولة الإجراءات وحرية التنقل وإمكانية الاستقرار لهم ولعائلاتهم، بما يخدم مصالحهم ويمكنهم من تحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم.

وقال إنّ تأشيرة الدخول لمدة 6 أشهر تستهدف إتاحة الفرصة للراغبين بالحصول على الإقامة طويلة الأمد لزيارة الدولة والاطلاع على التسهيلات التي توفرها في مختلف المجالات، والتعرف على الفرص المتاحة في مجال اهتماماتهم، ومن ثمّ دراسة خياراتهم واتخاذ القرار الأنسب بالنسبة لهم ولأفراد أسرهم، موضحاً أن الهيئة تصدر لمن يحصل على هذا النوع من التأشيرات وسواء كانت متعددة السفرات أو لسفرة واحدة، بطاقة هوية إماراتية للتسهيل عليهم وتمكينهم من إنجاز إجراءاتهم بكل يسر وسهولة، بما في ذلك المباشرة في إجراءات التراخيص وفتح الحسابات البنكية، وتسجيل الملكيات وغيرها من المعاملات.

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وأضاف أن هذا النوع من التأشيرات موجّه للمستثمرين ورواد الأعمال من خارج الدولة، بهدف استقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات وأصحاب الشركات الرائدة ذات الخبرات العالمية، وكذلك الكفاءات في كافة القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني، ومن ثمّ الاحتفاظ بها لتساهم في مسيرة النهضة والتقدّم التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات، لافتاً إلى أنّ بإمكان من تنطبق عليهم شروط الحصول على الإقامات طويلة الأمد بمختلف فئاتها، من المقيمين داخل الدولة التقدّم للحصول عليها متى أرادوا ذلك من خلال القنوات الإلكترونية للهيئة وعبر الحسابات الخاصة بهم على النظام، ودون الحاجة إلى استصدار تأشيرة الـ 6 أشهر، وبحيث يطلب عند تجديد الإقامة التحول إلى نظام الإقامات طويلة الأمد وفقاً للفئة التي تنطبق عليه شروطها.

وأشاد اللواء الراشدي بالاهتمام الكبير الذي توليه الهيئة لمنظومة الإقامات طويلة الأمد، وذلك بمتابعة حثيثة وإشراف مباشر من معالي علي محمد الشامسي رئيس مجلس الإدارة، الذي يؤكّد باستمرار تسهيل الإجراءات على المتعاملين وتعجيل البتّ في طلباتهم وتقديم كافّة التسهيلات التي تضمن توفير وقتهم وجهدهم وتمكينهم من مباشرة أعمالهم في أسرع وقت ممكن.

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