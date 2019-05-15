نوفومد تكرم المؤسسات الإعلامية والفنانين خلال حفل إفتتاح فرعها الجديد في أبوظبي..



افتتحت مراكز نوفومد الطبية فرعها الجديد بمدينة أبوظبي وذلك من خلال حفل كبير حضره عدد من كبار الشخصيات الطبية والمؤسسات الإعلامية ونجوم المجتمع والفنانين ومشاهير مواقع التواصل الإجتماعي

قامت إدارة مراكز نوفومد بالتعاون مع شريكها الإعلامي الشبكة العربية للبث بتكريم بعض المؤسسات الإعلامية الإماراتية ومن بينهم تلفزيون الظفرة وقناة بينونة ومجلة أعمال الشرق الأوسط وقناة الإمارات وعدد من الإعلامين الرواد في المنطقة

وقد صرح الدكتور مازن صواف الرئيس التنفيذي ومؤسس العلامة التجارية نوفوميد:"هنالك فعلا تخمة من المراكز الطبية والمستشفيات في المدن الكبرى بالخليج عامة والامارات بشكل خاص،

ولكن هنالك نقص هائل في المراكز والاطباء والمستشفيات التي تضع مصلحة المريض والنصيحة الصادقة فوق اي اعتبار.

الطب مهنة انسانية وثقة المريض شيئ نثمنه فوق اي اعتبار وننتقي اطباءنا من هؤلاء المعروفين بالمهنية والصدق ولا نعطيهم أية حوافز مادية تكافئهم على الافراط في وصف الادوية او طلب الفحوصات المخبرية والشعاعية"

ويتميز مركز نوفومد الجديد في أبوظبي بموقع استراتيجي في منطقة البطين بشارع الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود، ويقع مقره الرئيسي في إمارة دبي وتنتشر فروعه التي تحظى بشهرة واسعة ومكانة مرموقة في كل من دبي والعين وبيفرلي هيلز في لوس أنجلوس.

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