عروض ترويجية خاصة تثري تجربة حاملي بطاقات بنك رأس الخيمة الوطني خلال شهر رمضان المبارك

سيحصل حاملو بطاقات الائتمان الشخصي وبطاقات الخصم المباشر من بنك رأس الخيمة الوطني على مزايا خاصة عند التسوّق باستخدام بطاقاتهم خلال شهر رمضان المبارك، حيث سيحصل عملاء البنك على خصومات وعروض ترويجية على مشترياتهم من عدد من القطاعات، مثل المطاعم والصحة والسفر والترفيه وغيرها الكثير، وذلك حتى 8 يونيو.

سيقدّم بنك رأس الخيمة الوطني حصرياً خلال شهر رمضان المبارك عرض "راك فودي"، والذي يمنح عملائه صفقات مميزة في مطاعم ومقاهي في مختلف أنحاء دبي، كعرض "اشتر 1 واحصل على 1 مجاناً" وعروض ترويجية تصل إلى 30٪ لدى فنادق مثل موڤنبيك، منتجع شيراتون جميرا بيتش، ورافلز دبي. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لحاملي بطاقات ماستركارد من بنك رأس الخيمة الوطني الاستفادة من خصومات على باقات العطل وأسعار تذاكر السفر وحجوزات الفنادق من مجموعة كبيرة من الشركاء، مثل هوليداي-مي، أم أم آي تراڤل، كوزمو تراڤل وغيرها الكثير.

يساهم كلٌ من بنك رأس الخيمة الوطني وماستركارد في رعاية فعّالية "رمضان في دبي"، والتي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة. تشهد المدينة خلال هذه الفترة عروضاً ترويجية موسمية قبيل حلول عيد الفطر السعيد، فيما تفتح مراكز التسوّق أبوابها لساعات أطول، لتمنح المقيمين والزوّار الفرصة للاستمتاع بتجربة تسوّق مميزة.