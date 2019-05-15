حاكم الفجيرة يستقبل وزير الطاقة والصناعة

استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، في قصر سموه بالرميلة، معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة.

واطلع سموه خلال اللقاء، على استراتيجيات عمل وزارة الطاقة والصناعة، وخطط عملها في إمارة الفجيرة ومشاريعها في قطاعي الطاقة والصناعة، وحجم الدور الذي تلعبه تلك المشاريع في الاقتصاد الوطني، وأشاد سموه بنجاح وزارة الطاقة والصناعة في جذب استثمارات متنوعة تتعلق بصناعة النفط وفي مقدمتها مشاريع الطاقة المتجددة.

من جانبه تقدم معالي وزير الطاقة و الصناعة بالشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي للدعم الكبير الذي يوليه سموه لعمل الوزارة التي تحرص على الاستثمار بالطاقات الإماراتية والابتكار في تنفيذ خطط عملها.

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ورافق معالي الوزير خلال الزيارة وفد ضم سعادة محمد محمد صالح المدير العام للهيئة الإتحادية للكهرباء والماء، وسعادة محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، وعدداً من كبار مديري الوزارة.

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وحضر اللقاء سعادة محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري في الفجيرة، وسعادة المهندس محمد سيف الأفخم مدير عام بلدية الفجيرة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية.