قرقاش: السودان ينظر إلى المستقبل بتفاؤل

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم الأربعاء، أن السودان ينظر إلى المستقبل بتفاؤل.

وكتب معاليه في تغريدة على حسابه الرسمي "تويتر": "الأخبار الإيجابية من الخرطوم تدعونا جميعاً للإستبشار، الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير يضع السودان على طريق الإستقرار والتعافي بعد سنوات من ديكتاتورية البشير والإخوان، السودان ينظر إلى المستقبل بتفاؤل".

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