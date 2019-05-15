سنشري فاينانشال: تكهنت السوق بحقيقة أن الارتفاع الحالي في أسعار البيتكوين يرتبط ارتباطًا وثيقًا...

جاء في تعليق فيجاي فاليشا مدير المخاطر المالية كبير محللي السوق في شركة سنشري فاينانشال حول مستجدات الأسواق، يبدو أن التوترات تهدأ في الأسواق المالية العالمية، حيث خفف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من لهجته العدوانية. سيكون تحرك سعر الذهب في نطاق محدد في الأسابيع المقبلة بسبب اختلاف العنوان الرئيسي. على الجانب السلبي، سيكون المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا عند 1290 دولار بمثابة دعم على المدى القصير. بعد تباطؤ حاد في السوق استمر لمدة أسبوع تقريبًا، يبدو أن ترامب هدأ قليلاً حيث لاحظ أن المحادثات "ستكون ناجحة جدًا". قال وفي نفس السياق إن النتيجة ستُعرف في الأسابيع الثلاثة إلى الأربعة القادمة، ولجميع المقاصد العملية يمكننا أن نتوقع تقلبًا متزايدًا في الفترة المذكورة أعلاه. مع ذلك، من المعروف جيدًا أن ترامب حساس جدًا بالنسبة لأسواق الأسهم وأن محادثاته المشجعة ترجع إلى الخسارة التي عانت منها الأسهم الأمريكية يوم الجمعة. وفي الوقت نفسه، يقوم بنك الشعب الصيني (PBOC) بزيادة الرهان من خلال تقديم 200 مليار يوان من خلال صندوق الإقراض المتوسط ​​الأجل (MLF) اليوم ، وهذا يزيد بمقدار 44 مليار يوان عن المتطلبات. ويأتي هذا في مقدمة الانخفاض في RRR (نسبة الاحتياطي المطلوبة) إلى 8 في المائة والتي ستصدر 280 مليار يوان من السيولة طويلة الأجل إلى السوق. هذه الخطوة يجب أن تدعم الأسهم الصينية على المدى القصير. بالنسبة لـ SPX 500، فإن المستويات الحرجة هي 2819 (منطقة الخروج السابقة) و 2772 وهو المتوسط ​​المتحرك لمدة 200 يوم. وحسب ما أشار إليه التعليق المقدم من فيجاي فاليشا مدير المخاطر المالية وكبير محللي السوق في شركة سنشري فاينانشال تتفوق البيتكوين على مستويات 8000 وتتداول حاليًا بالقرب من مستويات 8050. تتمتع Crypto major بأحد أفضل شهورها منذ عدة سنوات مع حركة السعر الشهري الحالية التي تزيد عن 1500 دولار. تكهنت السوق بحقيقة أن الارتفاع الحالي في أسعار البيتكوين يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتخفيض قيمة العملة الصينية. بغض النظر عن السبب، قد يكون الزخم الصعودي الحالي مؤكدًا بما يكفي للاعبين الرئيسيين الآخرين لدفع الأسعار إلى الأعلى أكثر. من ناحية السعر، ارتفعت معدلات التشفير الكبيرة بنسبة تتراوح ما بين 15 إلى 18٪ في آخر 24 ساعة مع XRP التي حققت أعلى المكاسب بنسبة 22٪.