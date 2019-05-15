مركز الغرير يواصل استراتيجيته التنموية بتطوير قطاع التجزئة

أعلن مركز الغرير، أول وجهة تسوق في المنطقة عن عروضه الجديدة لقطاعي التجزئة والمطاعم لهذا العام. وتماشياً مع رؤيته لتعزيز وتوسيع تجربة التسوق، سيشهد مركز الغرير إطلاق 9 علامات تجارية دولية وإقليمية مختلفة.

إستراتيجية مركز الغرير الطموحة تضم مطعم "وينج ستوب" الشهير والذي يتميز بمجموعته المتنوعة من أجنحة الدجاج والأطباق الجانبية الشهية، كما ستشهد منطقة المطاعم الخارجية المميزة أيضاً افتتاح مطعم ياسمين الشام الذي سيقدم المأكولات الشرق أوسطية التقليدية الأصيلة. بالإضافة إلى افتتاح العديد من العلامات التجارية العالمية مثل "تيم هورتنز"، و"دي كيو غريل أند تشيل" المعروف بمشروباته المميزة والبرجر الكلاسيكي والآيس كريم اللذيذ، فضلاً عن هابي ليمون، العلامة التجارية الشهيرة لصناعة وتقديمالشاي الصيني اللذيذ.

وستوفر تجربة البيع بالتجزئة الجديدة لعملاء مركز الغرير خياراً إضافياً من الفخامة مع افتتاح جاليري هيندام والتي تضم بعضاً من أشهر ماركات المجوهرات العالمية مثل نينا ريتشي وكينزو. كما سيسعد الصغار بافتتاح متجر "لاكي كيدز شوز" المتخصص بأحذية الأطفال وأكسسواراتهم.

واستكمالاً لإستراتيجية البيع بالتجزئة الخاصة بمركز الغرير، افتتح مؤخراً صالون سبيشال وان للرجال، والذي يقدم قائمة خدمات شاملة ومنتجات صحيّة للبشرة والشعر من قبل فريق عمل ذو مؤهلات عالمية. وبالإضافة الى ذلك، سيشهد الربع الثاني من العام 2019 إضافة صيدلية سيف لتعزيز عروض مركز الغرير الصحيّة والجمالية.

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وقد عبّر نائب رئيس مركز الغرير، السيد سامي الحكيم، قائلاً "إن توسعنا في قطاع البيع بالتجزئة يسلط الضوء على رؤيتنا المستقبلية والتي من شأنها تركيزنا على تطلعات عملائنا واحتياجاتهم. من خلال شراكتنا مع هذه العلامات التجارية العالمية، نواصل التطوير والاستمتاع بميزة تنافسية كأحد مراكز التسوق الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة."

وأضاف سامي الحكيم: "من خلال تحقيق استراتيجيتنا التنموية التي أطلقناها العام الماضي، يؤكد مركز الغرير على مصداقيته وسمعته وإرثه في تعزيز تجربة التسوق والترفيه اليومية لزواره."

منذ إنشائه في عام ١٩٨٢، التزم مركز الغرير بإنشاء وجهة تسوق فريدة من نوعها، توفر مزيجاً غنياً يضم حالياً مجموعة متنوعة من العلامة التجارية والمطاعم الفاخرة وأماكن الترفيه والخدمات المتنوعة، بالإضافة إلى منطقة المطاعم الخارجية المميزة "بوليفارد المطاعم"، فضلاً عن فندق فاخر من فئة الخمس نجوم (فندق سويس أوتيل الغرير) ومساكن مفروشة فخمة (سويس أوتيل ليفنج).